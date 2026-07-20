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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1157
Время на прочтение
1 мин

Атака БпЛА на Москву, Испания — чемпион мира по футболу: главные новости ночи 20 июля 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Дроны атаковали Московскую область

Дроны атаковали Московскую область / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 20 июля 2026 года:

  • Московскую область атакуют БпЛА: сообщается об ударах по складам и нефтебазам (видео) Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину дронами: в нескольких городах раздались взрывы Читать далее –>

  • Крым вздрагивает от мощных взрывов: в Алуште и Ялте исчез свет Читать дальше –>

  • США начали новую волну ударов по Ирану Читать далее –>

  • Ночью российские захватчики атаковали Украину беспилотниками Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
1157
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