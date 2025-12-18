Атака БпЛА на порт в РФ: поражен танкер с нефтепродуктами, есть погибшие и раненые

Пожар на судне в Ростове / © из соцсетей

Реклама

В порту Ростова-на-Дону в результате атаки неизвестных беспилотников было поражено не обычное судно , а находившийся у причала танкер для транспортировки нефтепродуктов.

Об этом сообщили российские источники, обнародовав уточненную информацию об инциденте.

По их данным, после удара на танкере возник пожар, который пытаются ликвидировать. Отмечается, что разлив нефтепродуктов удалось избежать.

Реклама

В то же время сообщается о погибших и пострадавших среди людей. Точное количество жертв уточняется.

Напомним, что 18 декабря произошла масштабная ночная атака "добрых дронов" на юге РФ : взрывы в Ростове-на-Дону и Батайске.