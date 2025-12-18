ТСН в социальных сетях

Мир
66
Атака БпЛА на порт в РФ: поражен танкер с нефтепродуктами, есть погибшие и раненые

В российском порту в результате атаки беспилотников потерпел поражение танкер для транспортировки нефтепродуктов — во время пожара погибли и пострадали люди.

Елена Кузьмич
Пожар на судне в Ростове

Пожар на судне в Ростове / © из соцсетей

В порту Ростова-на-Дону в результате атаки неизвестных беспилотников было поражено не обычное судно , а находившийся у причала танкер для транспортировки нефтепродуктов.

Об этом сообщили российские источники, обнародовав уточненную информацию об инциденте.

По их данным, после удара на танкере возник пожар, который пытаются ликвидировать. Отмечается, что разлив нефтепродуктов удалось избежать.

В то же время сообщается о погибших и пострадавших среди людей. Точное количество жертв уточняется.

Напомним, что 18 декабря произошла масштабная ночная атака "добрых дронов" на юге РФ : взрывы в Ростове-на-Дону и Батайске.

