Атака БпЛА на российский фрегат "Адмирал Эссен" и катер "Молния": что сейчас с судами (фото)

Адмирал Эссен Фото kiber_boroshno

Реклама

Во время недавней атаки беспилотного летательного аппарата на Новороссийскую бухту пострадала средняя надстройка российского фрегата Адмирал Эссен.

Об этом говорится в сообщении канала КиберБорошно.

В результате удара произошла детонация гранатометов системы постановки пассивных помех ПК-10, расположенных на бортах надстройки. Эти установки предназначены для отстрела дипольных отражателей и тепловых ловушек.

Реклама

Среди поврежденных элементов корабельной электроники оказался комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25, используемый для обнаружения радиолокационного излучения противника и постановки активных помех.

Также получили повреждения радары подсветки целей МР-90 «Орех», которые обеспечивают наведение зенитных ракет и подсветку воздушных объектов на финальном участке их полета.

Кроме того, обломки, вероятно, повредили основной обзорный радар Фрегат-М2М, отвечающий за дальнее обнаружение воздушных и надводных целей и формирование первичной радиолокационной информации для систем управления боем.

Катер Молния Фото КиберБорошно

Атака на «Молнию»

Кроме фрегата, атака БпЛА затронула и кормовую часть российского ракетного катера проекта 1241 «Молния». В этой зоне расположены главные двигатели и кормовое машинное отделение, обеспечивающее работу силовой установки катера.

Реклама

Кормовая часть содержит две 30-мм артиллерийские установки АК-630М, предназначенные для ближней противовоздушной обороны и поражения малоразмерных целей, а также дизель-генераторы для электропитания корабельных систем. Здесь расположены служебные помещения экипажа, включая столовую для личного состава.

Напомним, ранее у берегов Франции заметили российскую подлодку. Фрегат ВМС Франции зафиксировала российскую подлодку, которая двигалась на поверхности у французского побережья.