Атака БпЛА на российский фрегат "Адмирал Эссен" и катер "Молния": что сейчас с судами (фото)
При атаке БпЛА на Новороссийскую бухту пострадали российский фрегат «Адмирал Эссен» и ракетный катер «Молния». Поражены радары, артиллерия и электроника.
Во время недавней атаки беспилотного летательного аппарата на Новороссийскую бухту пострадала средняя надстройка российского фрегата Адмирал Эссен.
Об этом говорится в сообщении канала КиберБорошно.
В результате удара произошла детонация гранатометов системы постановки пассивных помех ПК-10, расположенных на бортах надстройки. Эти установки предназначены для отстрела дипольных отражателей и тепловых ловушек.
Среди поврежденных элементов корабельной электроники оказался комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25, используемый для обнаружения радиолокационного излучения противника и постановки активных помех.
Также получили повреждения радары подсветки целей МР-90 «Орех», которые обеспечивают наведение зенитных ракет и подсветку воздушных объектов на финальном участке их полета.
Кроме того, обломки, вероятно, повредили основной обзорный радар Фрегат-М2М, отвечающий за дальнее обнаружение воздушных и надводных целей и формирование первичной радиолокационной информации для систем управления боем.
Атака на «Молнию»
Кроме фрегата, атака БпЛА затронула и кормовую часть российского ракетного катера проекта 1241 «Молния». В этой зоне расположены главные двигатели и кормовое машинное отделение, обеспечивающее работу силовой установки катера.
Кормовая часть содержит две 30-мм артиллерийские установки АК-630М, предназначенные для ближней противовоздушной обороны и поражения малоразмерных целей, а также дизель-генераторы для электропитания корабельных систем. Здесь расположены служебные помещения экипажа, включая столовую для личного состава.
