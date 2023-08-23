Атака БПЛА по Москве: появилось видео момента попадания в небоскреб и разрушений в области

В частности, в небоскребе есть разрушения на площади 100 кв. м. А в Химках обрушилась целая стена магазина и поврежден частный дом.

Во время атаки беспилотниками по Москве в ночь на 23 августа были попадания по недостроенному небоскребу и по частному дому в области.

Об этом сообщают российские Телеграм-каналы и официальные власти.

Повреждения в Москве в результате атаки БПЛА

Российские паблики утверждают, что якобы украинский БПЛА попал в Москве в недостроенный небоскреб One tower. Заметим, что раньше дроны уже дважды попадали по этому зданию.

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Общая площадь разрушений в небоскребе составляет 100 кв. м. На 11 этаже нарушено остекление пяти оконных рам, на 12-м – трех, на 13-м – двух, на 14-м – одного. В общей сложности повреждены 11 окон. Внутри самого здания обломки сбитого с помощью РЭБ дрона не обнаружены, они упали вниз. Пострадавших нет.

Момент попадания дрона по небоскребу в Москве/Скриншот

Момент попадания дрона по небоскребу в Москве/Скриншот

Также сообщается, что в центре Москвы взрывной волной от падения дрона выбило оконные стекла в жилой многоэтажке в районе Детской городской клинической больницы имени Г. М. Сперанского на улице Антонова-Овсеенко.

Последствия атаки дронами в Москве/Фото: ТАСС

Последствия налета дронов в Московской области

Обломки сбитого беспилотника повредили частный дом в Химках Московской области. В здании частично обрушилась крыша и выбило окна. Кроме того, повреждена стена нежилого здания с магазинами. Погибших и пострадавших нет.

Последствия атаки дронами по Московской области/Скриншот

Россияне распространили в Сети видео якобы обломка сбитого БПЛА возле отгрузочных складов "Крепеж" и Ozon в Химках. На ролике видно, как одна из деталей дрона дымится возле дыры в стене.

Обломок дрона/Скриншот

Реакция власти на "визит" дронов в Москву

В российском Минобороны заявили, что ночью "силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по городу Москве".

В ведомстве утверждают, что два БПЛА были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. А третий дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, столкнулся со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити".

Дроны снова атаковали Москву: момент попадания в небоскреб попал на видео

В то же время, мэр Москвы Сергей Собянин тоже заявил, что один дрон упал в Можайском районе Московской области, а второй попал по недостроенному дому офисного центра "Москва-Сити", куда ранее уже дважды попадали БПЛА.

Напомним, в ночь на 23 августа в Москве и в Подмосковье россияне заявляли о звуках взрывов. Речь идет о Химках, Красногорске и Митино. Россиянам в который раз пришлось ограничивать вылет и посадку авиасудов в московских аэропортах.

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