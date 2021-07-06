Атака "черной плесени" и стабилизация коронавируса. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В Гватемале подтвердили первый смертельный случай мукормикоз у женщины, страдающей диабетом, и связали этот случай с перенесенным коронавирусом. Читать дальше ->
- Ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась на очень высоком уровне. Читать дальше ->
- Американский кинорежиссер Ричард Доннер, снявший "Смертельное оружие" с Мелом Гибсоном и Дэнни Гловер, умер в возрасте 91 года. Читать дальше ->
- Украина получит от США часть вакцин через программу COVAX. Читать дальше ->
- Число погибших в результате обрушения дома в пригороде Майами во Флориде увеличилось до 28. Читать далее ->