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Атака "черной плесени" и стабилизация коронавируса. Пять новостей, которые вы могли проспать

Атака "черной плесени" и стабилизация коронавируса. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • В Гватемале подтвердили первый смертельный случай мукормикоз у женщины, страдающей диабетом, и связали этот случай с перенесенным коронавирусом. Читать дальше ->
  • Ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась на очень высоком уровне. Читать дальше ->
  • Американский кинорежиссер Ричард Доннер, снявший "Смертельное оружие" с Мелом Гибсоном и Дэнни Гловер, умер в возрасте 91 года. Читать дальше ->
  • Украина получит от США часть вакцин через программу COVAX. Читать дальше ->
  • Число погибших в результате обрушения дома в пригороде Майами во Флориде увеличилось до 28. Читать далее ->

В Украине появились цифровые сертификаты вакцинации от коронавируса – "Секретные материалы"

В Украине появились цифровые сертификаты вакцинации от коронавируса – "Секретные материалы"

 