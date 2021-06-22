Атака COVID-19 продолжается: штамм "Дельта" зафиксировали более чем в 90 странах мира

Вариант коронавируса вызывает обеспокоенность, поскольку очень быстро распространяется по миру.
Свыше 90 стран мира зафиксировали распространение варианта коронавируса "Дельта" - его ранее называли "индийским" штаммом COVID-19.
Это вызывает обеспокоенность у Всемирной организации здравоохранения из-за повышенной передаваемости, - об этом пишет РИА Новости.
"На данный момент мы знаем, что в 92 странах есть вариант "дельта"... Этот вариант продемонстрировал повышенную передаваемость", — сказала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
По словам представителя ВОЗ, вариант "Дельта" вызывает обеспокоенность у организации, поскольку очень быстро распространяется по миру.
Ранее в ВОЗ сообщили, что поможет защититься от наиболее агрессивного штамма коронавируса "Дельта": полный уровень защиты обеспечивают лишь обе дозы вакцины.
Как сообщалось, "индийская" версия COVID-19 содержит две мутации, которые "помогают вирусу прикрепляться к клеткам". Одна из мутаций, E484Q, аналогична E484K, обнаруженной ранее в "бразильском" и "южноафриканском" вариантах. Другая мутация, L452R, также была зафиксирована в "калифорнийском" штамме.
Медицинские эксперты из Великобритании пришли к выводу, что "индийский" штамм коронавируса, который постоянно меняется и очень заразен, распространяется значительно быстрее, чем другие мутации COVID-19.
Как сообщалось, вспышки подтверждены уже в Китае, США, Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона. Согласно исследованиям ученых, новый штамм передается быстрее предшественников, а также тяжелее переносится.
Читайте также:
- Наиболее агрессивный штамм коронавируса "Дельта" уже возле наших границ: захватит ли он Украину и когда