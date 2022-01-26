Атака COVID-19: во Франции впервые выявили более 501 тысяч случаев коронавируса за сутки

За сутки от коронавируса во Франции скончались 364 человека.
Во Франции за минувшие 24 часа зафиксировали свыше 501 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом свидетельствуют обнародованные данные служб здравоохранения Франции, - пишет "Интерфакс".
Это максимальный суточный прирост количества инфицированных в стране за все время пандемии.
За последние сутки от коронавируса во Франции скончались 364 человека.
При этом за минувшие сутки бустерную дозу во Франции от COVID-19 сделали более 312 тысяч человек.
Полный курс вакцинации от коронавируса в стране прошли почти 80% населения.
Напомним, что с 20 января доступ к ресторанам, кафе, барам, кинотеатрам, ярмаркам и межрегиональному общественному транспорту будут иметь только вакцинированные против коронавируса французы.
Читайте также:
- Австрия вводит обязательную вакцинацию для совершеннолетних, а несогласных ждут 3500 евро штрафа
- Во Франции невакцинированные не смогут посещать рестораны даже с COVID-тестом
- Суд в США отменил требование по COVID-вакцинации работников крупных компаний: как отреагировал Байден
- Как в обычные времена: Мексика отменила все "ковидные" ограничения на въезд для туристов