Атака "добрыми дронами" вызвала пожар в порту Темрюка: горит газовый терминал

В ночь на 5 декабря 2025 года жители Краснодарского края РФ сообщали о взрывах и атаке на морской торговый порт в Темрюке . Впоследствии местный оперативный штаб признал, что в результате удара БПЛА «повреждены элементы портовой инфраструктуры, произошло возгорание».

OSINT-группа ASTRA проанализировала видео очевидцев и установила, что кадры были сняты с трассы Темрюк — станица Голубицкая, примерно в 4 километрах от порта. На основе геолокации и характера пожара аналитики пришли к выводу, что огонь охватил именно газовый терминал.

Морской порт Темрюк расположен в Темрюкском заливе Азовского моря на Таманском полуострове. Через порт проходят разные виды грузов, в том числе сжиженный углеводородный газ и другие нефтепродукты. На сайте предприятия отмечено, что основным видом деятельности порта является «перевалка генеральных, наволочных (в том числе зерновых и инертных) и наливных грузов, а также предоставление в аренду производственных и складских мощностей».

Официальных данных о масштабах разрушений и пострадавших пока нет.

Напомним, ВСУ в ночь на 28 ноября поразили Саратовский НПЗ в России.

«Зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели наблюдался пожар. Результаты попаданий уточняются», — говорится в сообщении.