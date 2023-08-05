Атака дрона на танкер SIG: стали известны подробности о повреждениях

В ночь на 5 августа в районе Керченского пролива в результате атаки надводного дрона был поврежден российский танкер SIG.

Как пишет Baza, дрон оставил в танкере двухметровую пробоину.

Так, на правом борту SIG на расстоянии около 20 см над уровнем воды образовалась пробоина размером 2х1 метра.

После удара дрона было повреждено машинное отделение, туда затекла вода. К SIG направили два буксира. Экипаж танкера выставил вокруг пробоины боновые заграждения.

При взрыве на танкере находились 11 человек, большинство из них получили ссадины от разбитого стекла.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно об атаке дрона на танкер SIG.

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