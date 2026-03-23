- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 236
- Время на прочтение
- 2 мин
Атака дрона: в РФ заявили о "покушении" на губернатора Гладкова, в Петербурге - хаос в аэропорту
В России заявили об атаке беспилотника в ходе встречи губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с местными жителями. Тем временем в Санкт-Петербурге из-за угрозы БПЛА вводили ограничения в аэропорту Пулково — десятки рейсов отменены или задержаны.
В России сообщили об инциденте с беспилотником во время публичной встречи губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с жителями региона.
По данным российских государственных пропагандистических агентств , дрон якобы пытался атаковать людей во время мероприятия. В Росгвардии заявили, что беспилотник был уничтожен спецподразделением. Пострадавших и разрушений, по официальной информации, нет.
Российская сторона представляет инцидент как попытку атаки на самого губернатора, однако независимого подтверждения этих заявлений пока нет.
Параллельно серьезные ограничения вводились в авиасообщении. В Санкт-Петербурге из-за угрозы беспилотников временно закрывали воздушное пространство.
В аэропорту Пулково:
отменили не менее 29 рейсов на вылет;
около 10 самолетов не смогли приземлиться;
было введено ограничение на прием и отправку воздушных судов.
Также сообщалось об опасности БПЛА в Ленинградской области. По данным российских властей, силы ПВО якобы уничтожили по меньшей мере 10 беспилотников.
Впоследствии ограничения в московских аэропортах Домодедово и Жуковский, работавших в особом режиме, были сняты.
Информация о масштабах атаки и ее последствиях уточняется.
Напомним, ранее стало известно, что недавно СБУ совершила три дальнобойных атаки по территории РФ . Взорвала НПЗ в Ухте: рекорд по дальности поражения за всю войну (1700 км). Нанесла удар по химзаводу в Пермском крае (1600 км от Украины). Завод работал на российский ВПК и являлся ключевым звеном при производстве взрывчатки. А на Псковщине дроны Службы удачно атаковали крупную нефтебазу.