Атака дрона: в РФ заявили о "покушении" на губернатора Гладкова, в Петербурге - хаос в аэропорту

Атака дронов на Россию / © ТСН.ua

В России сообщили об инциденте с беспилотником во время публичной встречи губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с жителями региона.

По данным российских государственных пропагандистических агентств , дрон якобы пытался атаковать людей во время мероприятия. В Росгвардии заявили, что беспилотник был уничтожен спецподразделением. Пострадавших и разрушений, по официальной информации, нет.

Российская сторона представляет инцидент как попытку атаки на самого губернатора, однако независимого подтверждения этих заявлений пока нет.

Параллельно серьезные ограничения вводились в авиасообщении. В Санкт-Петербурге из-за угрозы беспилотников временно закрывали воздушное пространство.

В аэропорту Пулково:

отменили не менее 29 рейсов на вылет;

около 10 самолетов не смогли приземлиться;

было введено ограничение на прием и отправку воздушных судов.

Также сообщалось об опасности БПЛА в Ленинградской области. По данным российских властей, силы ПВО якобы уничтожили по меньшей мере 10 беспилотников.

Впоследствии ограничения в московских аэропортах Домодедово и Жуковский, работавших в особом режиме, были сняты.

Информация о масштабах атаки и ее последствиях уточняется.

Напомним, ранее стало известно, что недавно СБУ совершила три дальнобойных атаки по территории РФ . Взорвала НПЗ в Ухте: рекорд по дальности поражения за всю войну (1700 км). Нанесла удар по химзаводу в Пермском крае (1600 км от Украины). Завод работал на российский ВПК и являлся ключевым звеном при производстве взрывчатки. А на Псковщине дроны Службы удачно атаковали крупную нефтебазу.