Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Атака дронами Москвы: на улице нашли документы одного из министерств (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
672
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Атака дронами Москвы: на улице нашли документы одного из министерств (фото)

Атака дронами Москвы 30 июля. / Фото: Associated Press

Несколько беспилотников атаковали башни "Москва Сити" в столице РФ.

В ночь на 30 июля несколько беспилотников атаковали башни " Москва Сити" в столице РФ, где расположены офисы российских министерств и федеральных компаний. По словам мэра города Сергея Собянина, атака привела к незначительным повреждениям фасадов двух офисных башен.

Как пишут издания The Insider и " 112 ", во второй башне IQ-квартал расположены офисы российских министерств: Минэкономразвития, Минпромторга, Минцифры, а также Федеральное агентство по делам национальностей, Росаккредитация и Росстандарт.

В Сети появились фото документов Министерства цифрового развития, вынесенных на улицу взрывной волной.

Документы Министерства цифрового развития РФ, вынесенные на улицу взрывной волной. Фото/Telegram: 112. / ©
Документы Министерства цифрового развития РФ, вынесенные на улицу взрывной волной. Фото/Telegram: 112.
Документы Министерства цифрового развития, вынесенные на улицу взрывной волной. Фото/Telegram: 112. / ©
Документы Министерства цифрового развития, вынесенные на улицу взрывной волной. Фото/Telegram: 112.
Документы Министерства цифрового развития, вынесенные на улицу взрывной волной. Фото/Telegram: 112. / ©
Документы Министерства цифрового развития, вынесенные на улицу взрывной волной. Фото/Telegram: 112.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно об атаке беспилотниками Москвы (фото и видео).

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
672
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация