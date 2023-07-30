Атака дронами Москвы: на улице нашли документы одного из министерств (фото)

Несколько беспилотников атаковали башни "Москва Сити" в столице РФ.
В ночь на 30 июля несколько беспилотников атаковали башни " Москва Сити" в столице РФ, где расположены офисы российских министерств и федеральных компаний. По словам мэра города Сергея Собянина, атака привела к незначительным повреждениям фасадов двух офисных башен.
Как пишут издания The Insider и " 112 ", во второй башне IQ-квартал расположены офисы российских министерств: Минэкономразвития, Минпромторга, Минцифры, а также Федеральное агентство по делам национальностей, Росаккредитация и Росстандарт.
В Сети появились фото документов Министерства цифрового развития, вынесенных на улицу взрывной волной.
Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно об атаке беспилотниками Москвы (фото и видео).
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