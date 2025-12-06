Атака дронами на Рязанский НПЗ: девятый удар по заводу с начала года

Аатака на завод в Рязани / © из соцсетей

Реклама

В ночь на 6 декабря в Рязани и области прогремели взрывы . По данным OSINT-анализа ASTRA, под удар снова попал местный нефтеперерабатывающий завод – это уже девятая атака на объект с начала 2025 года.

В ночь на 6 декабря жители Рязани и области сообщали о серии взрывов. Губернатор региона подтвердил факт пожаров после падения обломков сбитых БПЛА и заявил, что пострадавших нет.

Один из моментов атаки попал на видео очевидцев. ASTRA проанализировала эти кадры и пришла к выводу, что поражение потерпел Рязанский нефтеперерабатывающий завод. По их данным, от места съемки до очага пожара — примерно 500–800 метров. На обнародованной карте красным цветом отмечена вероятная зона возгорания.

Реклама

Рязанский НПЗ с проектной мощностью 17,1 млн. тонн нефти в год входит в перечень крупнейших российских нефтеперерабатывающих предприятий. Он производит бензины А-92/95/98/100, дизельное горючее, реактивное топливо ТС-1, сжиженные газы и другие продукты. Средний годовой показатель производства авиационной керосина – около 840 тыс. тонн. Завод обеспечивает горючим, в частности, воздушно-космические силы армии РФ.

По подсчетам ASTRA, опертыми на внутренние данные редакции, OSINT-анализы и официальные заявления украинской и российской сторон, это, по меньшей мере, девятая атака на Рязанский НПЗ с начала 2025 года.

Напомним, дроны ранее атаковали Краснодарскую область России: под ударом оказался морской порт в городе Темрюк, где начался масштабный пожар. Там осуществляется транспортировка нефтепродуктов.

Также было неспокойно в Чечне — туда тоже пришли дроны.