Атака дронов на Кремль: в украинской разведке рассказали, кто за этим может стоять

Атака дронов на Кремль могла быть результатом активности местных сил сопротивления или разборками в "башнях" российских властей, а Украина к этому не причастна.

Об этом представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал в интервью "РБК-Украина".

В частности, Юсов объяснил, почему Украине не было смысла атаковать Кремль.

"Есть официальная позиция Украины, официальных должностных лиц: нет, не причастны и в этом нет нужды. Потому что меры украинских сил безопасности и обороны направлены на деоккупацию, освобождение украинских территорий и на обезвреживание военных объектов противника", — сказал представитель разведки.

Он добавил, что было бы странно, если бы Украина тратила время, усилия для организации и проведения такой "информационно-пропагандистской акции".

"Точно это событие нельзя трактовать как покушение на Путина, как это подала российская пропаганда очень быстро и очень оперативно", – отметил Юсов.

Кто может стоять за атакой на Кремль

Атаку на Кремль можно рассматривать как внутрироссийское противостояние.

"Что это было? Это могли быть разные сценарии — от активности местных сил сопротивления до разборок между "башнями" Кремля. Потому что в любом случае, если это трактовать как внутрироссийское противостояние (а таким оно и есть), то это такое событие, работающее на делегитимизацию режима Путина и показывающее, что он не контролирует ситуацию", – высказал мнение представитель ГУР.

Он также прокомментировал версию Института изучения войны о том, что атака дронами могла быть организована Кремлем для провокации перед следующей волной мобилизации в России.

"Это вероятно. Но когда мы говорим о Кремле, нужно помнить, что у него есть разные "башни" и в них живут разные люди, часто с разными, а иногда даже с противоположными интересами. Поэтому обитатели определенных "башен" вполне могли быть к этому причастными”, – рассказал Юсов.

Атака дронами на Кремль: что известно

У стены Кремля раздались два мощных взрыва в ночь на 3 мая и в небо поднялся густой дым, а также выключилась подсветка стены. В пресс-службе президента РФ Владимира Путина заявили, что это якобы украинцы устроили атаку дронами для убийства главы Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "мы не атакуем ни Путина, ни Москву, мы боремся на собственной территории, защищаем свои села и города".

По оценкам Института изучения войны, Россия сама могла устроить эту атаку, чтобы донести войну до внутренней аудитории и создать условия для более широкой мобилизации общества.

Бурковский: доказательства того, что атака на Кремль – фальшивая

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