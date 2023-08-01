Атака дронов на Москву: в Воздушных силах высмеяли знаменитую ПВО, которая не может сбить БЛА

В Воздушных силах прокомментировали атаку беспилотников на Москву, состоявшуюся ночью 1 августа. Представитель ведомства Юрий Игнат высмеял знаменитую российскую ПВО.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона утром вторника, 1 августа.

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"А где же российская ПВО знаменитая эшелонированная? Беспилотник — трудная цель. Вот вам пример "Шахедов", которые, к сожалению, таки долетают. Непросто их сбивать. Они летят медленно, но цель довольно сложная для систем противовоздушной обороны. Имеют украинские воины. определенный опыт их сбивать — всех сил обороны, не только Воздушных сил. Теперь такой опыт будет, пожалуй, и у российских военных, которые не могут справиться с теми БПЛА, которые долетают до них уже не впервые", — сказал он.

Атака БпЛА на Моску 1 августа

Напомним, в ночь на 1 августа Москву снова атаковали несколько беспилотников. Есть попадание в башню бизнес-центра "Москва-Сити", в котором попали и в прошлый раз — с несколькими министерствами в районе 21-го этажа. Россия традиционно обвинила Украину. Из-за инцидента в РФ временно закрыли аэропорт "Внуково" на прилет и вылет, а самолеты переправлялись в другие аэропорты. По утрам работа аэропорта возобновлена.

ТСН.ua собрал все, что известно о ночном налете дронов на Москву.

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