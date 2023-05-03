Атака дронов на нефтебазу в Краснодарском крае: Россия показала момент взрыва

В России был обнародован момент ночной атаки на нефтебазу в порту Тамани в Краснодарском крае. В РФ утверждают, что один из БПЛА якобы сбили силы противовоздушной обороны, а второй упал на резервуар.

Губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев заявил, что резервуар с нефтепродуктами горит в поселке Волна Темрюкского района (Таманский полуостров), передают пропагандистские агентства.

Рядом с ним находится порт Тамань, недалеко от города Тамань.

По заявлениям в РФ, БПЛА упал на резервуар якобы после того, как его сбила ракета ПВО.

На кадрах видеонаблюдения видно, как в небе над нефтебазой появляется неизвестный взрывающийся над одним из резервуаров объект. По утверждению россиян, причиной взрыва якобы стала отработка системы ПВО.

Второй объект над нефтебазой появился через несколько секунд, после чего на крыше одного из резервуаров с топливом произошел сильный взрыв с последующим возгоранием.

Напомним, 29 апреля во временно захваченном Крыму, в Севастополе, вспыхнули резервуары с топливом. В Москве "отплатить" Киеву.

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