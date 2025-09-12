Атака российских дронов на Польшу, генсек НАТО Марк Рютте и президент России Владимир Путин / © ТСН

На этой неделе дешевые российские дроны из дерева и пенопласта прорвались в воздушное пространство Польши. Их сбили с помощью чрезвычайно дорогих систем вооружения, что продемонстрировало недостаток готовности НАТО к подобным вызовам.

Об этом говорится в статье Politico.

10 сентября в польское небо вошли по меньшей мере 19 беспилотников. Это был «политический и военный тест со стороны России. Очень хорошо, что Польша обнаружила и сбила эти дроны», — отметила старшая эксперт Европейского совета по международным отношениям Ульрике Франке.

Однако реакция Альянса оказалась значительно слабее, чем обычно демонстрирует Украина. НАТО сумело уничтожить около трех дронов, тогда как Киев регулярно сообщает о перехвате 80-90% — даже во время значительно более масштабных атак.

Франке подчеркнула дисбаланс между дешевым российским вооружением и дорогим ответом НАТО: «Что мы будем делать, отправлять F-16 и F-35 каждый раз? Это не имеет смысла. Нам нужно лучше оснащать себя антидронными системами».

Отражение атаки на Польшу стоило миллиарды

Угроза была более чем реальной. Как сообщает WELT, пять дронов двигались в направлении базы НАТО, пока их не перехватили нидерландские F-35. В воздухе одновременно действовали самолет-заправщик Альянса, итальянский разведывательный самолет и немецкая батарея Patriot.

Таким образом, для остановки дешевых российских «Гербер» — копий иранских «Шахедов» стоимостью около 10 тыс. долл. — пришлось задействовать технику на миллиарды долларов.

Этот инцидент вызвал серьезную политическую реакцию. Польша активировала статью 4 НАТО, которая требует проведения срочных консультаций союзников. В то же время Польша и Латвия закрыли свое восточное воздушное пространство. В НАТО, по сообщениям, рассматривают возможность дополнительных «оборонительных мер».

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что обратится к командованию по усилению системы ПВО Альянса над Польшей. Украина также предложила помощь.

«Польша попросила определенную поддержку, в частности постоянного мониторинга, больше разведывательной информации, а также дополнительных средств ПВО», — подтвердил представитель НАТО.

Проблема дорогих систем

Вопрос противодействия дронам давно признан одним из самых слабых мест НАТО. Евросоюз призывает страны использовать часть из 150 млрд евро кредитов SAFE на ПВО, но большинство этих средств направляется на чрезвычайно дорогие системы.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает: использование против дронов-камикадзе Patriot или SAMP/T, которые стоят сотни миллионов, — экономически бессмысленно. Украина не применяет такую технику для отражения ночных атак сотен БпЛА, зато разработала собственные дешевые средства перехвата.

Эта проблема обсуждалась 11 сентября на встрече генсека НАТО Марка Рютте с послами ЕС в Брюсселе. Это был первый случай, когда руководитель Альянса принял участие в таком формате.

НАТО не готово к российским дроновым атакам

Дипломаты признали, что события 10 сентября показали: НАТО не готово. Использовать F-35 для регулярных перехватов невозможно.

«Рютте сам пришел к этому выводу, и никто не возразил», — сказал один из участников.

Руководитель Nordic West Office Чарли Салониус-Пастернак подчеркнул: давно пришло время для адаптации Альянса к массовым дешевым атакам.

«Есть ли уроки того, как отслеживать и сбивать большое количество дешевых дронов, не используя многомиллионные ракеты? Конечно, но это не новый урок. Что же сделали европейские политики? Некоторые страны уже адаптируют свои арсеналы — те, кто чувствует угрозы особенно остро. Но принятие бюджетных решений занимает время», — высказался Салониус-Пастернак.

Гонка дроновых технологий

Крупные европейские оборонные компании стараются не отставать. В августе шведская Saab представила новую недорогую ракету Nimbrix для уничтожения малых беспилотников. А французское агентство DGA заказало демонстратор лазерной противодронной системы у консорциума MBDA, Safran, Thales и Cilas.

Однако стартапам трудно выйти на этот рынок.

«Стартапы достигли больших успехов в этой сфере, но в Европе мы еще не всегда покупаем то, что они предлагают», — отметила Франке.

По ее словам, главных вызовов есть два. Во-первых, нет универсальной системы, способной защитить от всех угроз.

«По определению, нам нужна многоуровневая оборона — и с электронными, и с кинетическими средствами», — сказала эксперт.

Во-вторых, темпы технологического развития являются быстрыми: Украина и Россия постоянно совершенствуют как наступательные, так и оборонные решения, создавая «технологическую спираль».

Украина, например, использует электронные средства борьбы и производит ежемесячно тысячи перехватчиков. В ночных атаках, достигающих сотен дронов, защитники сбивают большинство.

Для европейских армий это означает необходимость изменить подход к закупкам.

«Для определенного оборудования, вероятно, лучше покупать партиями по 10, 15, 20 или даже 50 единиц. И не имеет значения, если производитель не способен обеспечивать их обслуживание 20 лет, потому что через год эта техника или будет уничтожена на поле боя, или станет устаревшей», — объяснил бывший начальник штаба обороны Франции генерал Тьерри Буркар.

Напомним, после вторжения российских дронов Польша попросила у НАТО больше ПВО. Швеция уже направляет помощь, Нидерланды отправляют комплексы Patriot, средства против дронов и 300 военных. К помощи присоединятся Чехия, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Финляндия и страны Балтии.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также анонсировал сотрудничество с Украиной для максимальной обороны от российских дронов.

По информации Bloomberg, НАТО разрабатывает «оборонительный военный ответ», чтобы усилить сдерживание на восточном фланге после вторжения российских дронов в Польшу.