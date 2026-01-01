ТСН в социальных сетях

Мир
156
1 мин

"Атака дронов" на резиденцию Путина: ГРУ РФ передало США свои "доказательства"

Российская спецслужба уверяет, что в сбитых дронах чудом уцелели навигационные контроллеры, которые смогли «расшифровать».

Богдан Скаврон
Резиденция Путина на Валдае

Резиденция Путина на Валдае / © скриншот с видео

В России заявили, что среди обломков дронов, которые якобы атаковали резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, нашли уцелевший контроллер, с которого специалисты российской разведслужбы «расшифровали» данные маршрутизации.

Как сообщило Министерство обороны государства-агрессора, эти материалы были переданы представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве.

Встречу с американским представителем проводил лично глава Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) РФ Игорь Костюков.

Он утверждает, что передал США и сам «навигационный контроллер», и его «расшифровку», которые подтверждают, что целью атаки 29 декабря был комплекс зданий резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области.

Начальник ГРУ заверил, что в якобы сбитых россиянами беспилотных летательных аппаратах «хорошо сохранились» навигационные системы и они являются «технически исправными».

Напомним, ранее Министерство обороны России обнародовало «карту», на которой, как утверждается, показан маршрут движения беспилотников, которые якобы атаковали резиденцию президента Путина в Новгородской области.

Украина официально опровергла эти обвинения, назвав их провокацией и «очередной ложью РФ», цель которой — оправдать новые удары по украинским городам и заблокировать дипломатический прогресс.

Накануне, 31 декабря, президент США Дональд Трамп опубликовал репост статьи с заголовком: «Заявление об „атаке“ на Путина показывает, что именно РФ стоит на пути к миру».

156
