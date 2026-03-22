Атака дронов на РФ: ограничивали работу аэропортов

Атака на Россию / © ТСН.ua

В России заявили об очередной атаке беспилотников сразу на несколько регионов.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, один из дронов якобы был сбит на подлете в столицу. На месте падения обломков работают экстренные службы.

В Тульской области, как сообщил губернатор Дмитрий Миляев, силы противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Также атаки БпЛА, по словам местных властей, были отражены в четырех районах Ростовской области.

В Брянской области объявили предупреждение о "беспилотной опасности" и призвали жителей оставаться в укрытиях и не подходить к окнам.

Из-за угрозы атак временные ограничения вводились и в московских аэропортах. В частности, Домодедово и Жуковский приостанавливали прием и отправку рейсов, однако впоследствии работа была возобновлена.

Официальной информации о возможных повреждениях или пострадавших пока нет.

Напомним, ранее стало известно, что недавно СБУ совершила три дальнобойных атаки по территории РФ . Взорвала НПЗ в Ухте: рекорд по дальности поражения за всю войну (1700 км). Нанесла удар по химзаводу в Пермском крае (1600 км от Украины). Завод работал на российский ВПК и являлся ключевым звеном при производстве взрывчатки. А на Псковщине дроны Службы удачно атаковали крупную нефтебазу.