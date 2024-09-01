Атака дронов на Россию и подробности удара по Харькову: главные новости ночи 1 сентября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Беспилотники массово атаковали российские области Читать далее –>
- До Москвы долетели неизвестные дроны: власти отчитываются о "работе ПВО" Читать далее –>
- БПЛА могли поразить две электростанции на территории России .
- Россия ударила по Харькову ракетой "Гром-Е1" из Су-34 Читать далее –>
- На Сумщине повреждены зерновозы, которые должны быть задействованы для сбора урожая: погибший и раненые Читать далее –>
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