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Атака дронов на Россию и подробности удара по Харькову: главные новости ночи 1 сентября 2024 года

Атака дронов на Россию и подробности удара по Харькову: главные новости ночи 1 сентября 2024 года

Ночью в России выли сирены

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Беспилотники массово атаковали российские области Читать далее –>
  • До Москвы долетели неизвестные дроны: власти отчитываются о "работе ПВО" Читать далее –>
  • БПЛА могли поразить две электростанции на территории России .
  • Россия ударила по Харькову ракетой "Гром-Е1" из Су-34 Читать далее –>
  • На Сумщине повреждены зерновозы, которые должны быть задействованы для сбора урожая: погибший и раненые Читать далее –>

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