Атака дронов парализовала Москву: ни один аэропорт не работает, в небе нет самолетов

Шереметьево

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В Москве прекратили работу все аэропорты, а в небе над городом не было самолетов.

О ситуации сообщают местные телеграммы-каналы.

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская противовоздушная оборона якобы сбивает летящие в направлении столицы РФ беспилотники.

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В то же время согласно данным сервиса Flightradar24, на момент появления сообщений над Москвой не было самолетов.

Официальные подробности относительно последствий атаки и возможных повреждений в приведенных сообщениях не указаны.

Ранее сообщалось, что украинские баллистические ракеты, поражающие цели в Москве, могут появиться на вооружении ориентировочно в середине 2027 года.

Мы ранее информировали, что дроны массированно атаковали Москву. Мэр российской столицы утверждает, что на Москву летело 493 дрона.

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