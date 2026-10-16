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Атака дронов парализовала Москву: ни один аэропорт не работает, в небе нет самолетов
В Москве на фоне атаки беспилотников возник транспортный коллапс.
В Москве прекратили работу все аэропорты, а в небе над городом не было самолетов.
О ситуации сообщают местные телеграммы-каналы.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская противовоздушная оборона якобы сбивает летящие в направлении столицы РФ беспилотники.
В то же время согласно данным сервиса Flightradar24, на момент появления сообщений над Москвой не было самолетов.
Официальные подробности относительно последствий атаки и возможных повреждений в приведенных сообщениях не указаны.
Ранее сообщалось, что украинские баллистические ракеты, поражающие цели в Москве, могут появиться на вооружении ориентировочно в середине 2027 года.
Мы ранее информировали, что дроны массированно атаковали Москву. Мэр российской столицы утверждает, что на Москву летело 493 дрона.