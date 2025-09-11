Атака дронов РФ на Польшу всколыхнула НАТО: почему инцидент заставил сомневаться в силе Альянса

Россия и НАТО. / © ТСН.ua

Инцидент с российскими беспилотниками, залетевшими в воздушное пространство Польши ночью 10 сентября, стал самым серьезным следствием войны РФ против Украины для НАТО. В частности, атака подвергла сомнению готовность Альянса к противодействию таким угрозам.

Об этом говорится в материале Reuters.

Заметим, что в Североатлантическом альянсе действиями союзников удовлетворены. Так, генсек Марк Рютте заявил, что "система противовоздушной обороны была активирована и успешно обеспечила защиту территории НАТО, как и предполагалось". В свою очередь, глава военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне высказался, что "скорая реакция" на нарушение воздушного пространства Польши БпЛА была "решительной".

Готовы ли силы НАТО к дронам

Тем временем Reuters подчеркивает, что причина атаки РФ на Польшу остается непонятной. Однако бывший посол Словакии в НАТО Петер Батор заявил, что Альянс реагировал на угрозу дронов, но не предотвращал ее - как это должно было быть.

Более того, дипломат задал вопрос о том, было бы приемлемо, если бы на территорию страны НАТО проникли не беспилотники, а иностранные войска: "Между беспилотниками и войсками нет большой разницы".

По его словам, НАТО должна договориться с Украиной о праве уничтожать российские дроны, представляющие угрозу для членов Альянса, непосредственно на украинской территории – до того, как они проникнут в воздушное пространство карин-создателей. Впрочем, блок действует на основе консенсуса. Поэтому сейчас нет признаков того, что все союзники поддержат такой шаг. Ведь до сих пор некоторые члены НАТО "чрезвычайно осторожно относятся к возможности втянуть непосредственно в войну".

Ранее, когда дроны или их обломки находили на территории Польши, Латвии или Румынии, Североатлантический союз не реагировал военными средствами.

Дорогое вооружение против дешевых "Гербер"

Издание отмечает, что события минувшей ночью подняли вопрос о том, имеет ли НАТО правильную и экономически эффективную военную структуру для борьбы с современной угрозой беспилотников. Между тем в ВС Польши заявили, что якобы значительная часть БпЛА – это дроны типа "Гербера", очень дешевые.

Тем временем в ответ на атаку НАТО задействовало дорогостоящее вооружение – истребители F-35 и F-16, вертолеты Mi-24, Mi-17 и Black Hawk, а также системы противовоздушной обороны Patriot. В операции участвовали силы из Польши, Нидерландов, Италии и Германии.

"Западные системы ПВО не были разработаны с учетом того, что недорогие беспилотники будут использоваться в столь крупных масштабах. Сбивать их с помощью пилотируемых бортов, таких как истребители и вертолеты, возможно - как было продемонстрировано, но это требует высокого темпа операций, если угроза является постоянной", - подчеркнул исследователь Фабиан Хинц из Международного института.

В свою очередь, профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии Филипс П. О'Брайен отметил, что атака дронов на Польшу была "мелочью по сравнению с тем, что Украина переживает каждую ночь". По его словам, беспилотники "следовало признать возможной угрозой гораздо раньше и вовремя подготовиться к обороне".

"Для НАТО это должно быть детской забавой. Боже, помоги им, если они столкнутся с 600 беспилотными летательными аппаратами и ракетами за одну ночь", - подчеркнул он.

Напомним, ночью на 10 сентября беспилотники РФ атаковали Польшу. Было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства страны, большинство – с территории Беларуси. Первые дроны в небе над республикой польские военные зафиксировали около 23:30 9 сентября, а последнее – в 6:30 утром 10 сентября.

Впрочем, кроме БпЛа, в Польше обнаружили еще и части ракеты. Спикер Оперативного командования Вооруженных сил Яцек Горышевский заявил: пока обломки ракеты классифицируют как имеющие "неизвестное происхождение", но они могут оказаться оборонной ракетой.