Атака дронов в Краснодарском крае РФ: повреждены причалы и суда, вспыхнули пожары
В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края РФ в результате атаки беспилотников повреждены два причала и два судна, на объектах вспыхнули масштабные пожары.
В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края РФ в результате атаки беспилотников повреждены два причала и два судна.
Об этом сообщают российские источники.
По имеющейся информации, всех находившихся на борту судов эвакуировали. Среди членов экипажей и работников береговых служб пострадавших нет.
Повреждения на причалах нанесли пожары площадью от 1 до 1,5 тысячи квадратных метров. В настоящее время продолжается активное тушение огня. На месте работают специальные службы.
Информация о масштабах разрушений уточняется.
Напомним, что ранее спецназовцы Центра «Альфа» СБУ атаковали дронами российскую нефтедобывающую платформу имени Филановского в Каспийском море. СБУ подтвердила по меньшей мере четыре попадания по платформе, принадлежащей «Лукойл-Нижневолжскнефть». В результате атаки остановлена добыча нефти и газа из более чем 20 скважин.