Атака дронов в Мачулищах: Лукашенко озвучил свою версию, как и откуда готовилось нападение

Лукашенко инцидент в Мачулищах очень разозлил, он не подбирал слов и всех причастных, по его версии, называл "грязями".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил в атаке дронов по аэродрому "Мачулищи" СБУ и ЦРУ, которые якобы завербовали в 2014 году российского айтишника.

Об этом белорусский диктатор рассказал во время пресс-конференции во вторник, 7 марта, передают провластные государственные СМИ.

Он добавил, что спецоперацию якобы разрабатывали восемь месяцев или полгода, не уверен сколько времени, в Киеве.

"Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ или со стороны, или за спиной разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014, якобы, году. Айтишник или хорошо разбирается в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов", – заявил Лукашенко.

Белорусский диктатор выразил восхищение тем, как эту операцию удалось провести.

"То, что мы увидели, реализуя операцию в Беларуси, – это действительно было невероятное. Были задействованы самые высокие технологии", – добавил Лукашенко.

Интересно, что диктатор РБ заявил, что российский самолет ДРЛВ А-50 ВКС не принадлежит РФ. Якобы он попросил Путина "направить мне воздушную группировку для того, чтобы мы могли осуществлять контроль по периметру наших белорусских границ и совместной белорусско-российской группировке отрабатывать определенные навыки".

"Этот самолет никогда не залетал на территорию Украины, даже не приближался к границе (ему не нужно это), Польше, Литве — всех этих мерзей, которые сегодня работают против Беларуси. Мы очень аккуратно работали. Никому не давали повода для этого", – уверяет он.

Напомним, Лукашенко в истерике обозвал украинского президента Владимира Зеленского "гнидой" и бросил ему вызов.

Переполох в Мачулищах: партизаны повредили самолет РФ

Читайте также: