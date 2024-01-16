Атака Ирана: эксперт рассказал, каким будет ответ США в случае прямой угрозы

Удары со стороны США и других стран уничтожат военную мощь Ирана

Иран атаковал баллистическими ракетами объекты вблизи консульства США в Ираке 15 января. Если бы в результате атаки пострадали граждане США или американские объекты, ответом стал массированный удар по объектам по всему Ирану.

Об этом сказал в комментарии "24 Каналу" политтехнолог Борис Тизенгаузен.

По его словам, удары со стороны США и других стран уничтожат военную мощь Ирана, постоянно дестабилизирующего ситуацию в регионе и помогающего России.

Борис Тизенгаузен отметил, что Иран ударил по резиденции людей, якобы связанных с Моссадом – разведывательной службой Израиля. Также атаковали штаб курдской организации, взаимодействующей с Моссадом. Они расположены вблизи консульства США.

"В результате атаки не пострадали ни граждане США, ни американские объекты. Если бы все сложилось иначе, Штаты бы не простили Ирану. Такого США точно бы не простили. Это был бы массированный удар по объектам по всему Ирану. Причем не только США, а возможно, и коалиция", – считает он.

По словам эксперта, атака США уничтожила бы военную мощь Ирана. Тегеран не смог бы помогать России и спонсировать большое количество террористических организаций, в частности ХАМАС.

"Иран наплодил множество прокси, которые постоянно дестабилизируют ситуацию в регионе. Также Иран помогает России. Иран – это очень важное звено в этой "весе зла", – добавил политтехнолог.

Напомним, военные США нанесли новый удар в Йемене по четырем противокорабельным баллистическим ракетам хуситов 16 января.

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