Атака Ирана на Израиль, Конгресс может срочно рассмотреть помощь Украине: главные новости ночи 14 апреля 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Россия атаковала Украину иранскими ударными беспилотниками Читать далее –>
- Белый дом прокомментировал атаку Ирана на Израиль Читать далее –>
- В Раде рассказали, когда Зеленский подпишет новый закон о мобилизации Читать далее –>
- В Израиле заявили, что готовят "существенный ответ" на атаку Ирана Читать далее –>
- Конгресс срочно рассмотрит помощь Израилю: возможно и Украине — Politico Читать далее –>
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