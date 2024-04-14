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Атака Ирана на Израиль, Конгресс может срочно рассмотреть помощь Украине: главные новости ночи 14 апреля 2024 года

Атака Ирана на Израиль, Конгресс может срочно рассмотреть помощь Украине: главные новости ночи 14 апреля 2024 года

Палата представителей может рассмотреть помощь Украине и Израилю / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Россия атаковала Украину иранскими ударными беспилотниками Читать далее –>
  • Белый дом прокомментировал атаку Ирана на Израиль Читать далее –>
  • В Раде рассказали, когда Зеленский подпишет новый закон о мобилизации Читать далее –>
  • В Израиле заявили, что готовят "существенный ответ" на атаку Ирана Читать далее –>
  • Конгресс срочно рассмотрит помощь Израилю: возможно и Украине — Politico Читать далее –>

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