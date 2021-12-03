Атака коронавируса: Южная Корея усиливает ограничительные меры из-за роста числа случаев COVID

В столичном регионе страны число участников частных собраний будет ограничено шестью людьми.

Южная Корея ограничивает число участников частных собраний и вводит ограничения для работы кафе и ресторанов в целях противодействия распространению коронавируса.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на агентство "Ренхап".

Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гема заявил, что, начиная со следующей недели, в столичном регионе страны число участников частных собраний будет ограничено шестью людьми. В других регионах разрешено собираться не более восьми человек. В настоящее время лимит составляет 10 человек в столичном регионе и 12 в других регионах. Кроме того, добавил он, большинство общественных учреждений, включая рестораны и кафе, будут добавлены в список предприятий, требующих подтверждения вакцинации или отрицательного теста на COVID-19 для входа.

"Даже после сегодняшнего дня правительство будет регулярно оценивать все условия защиты от вирусов, и при необходимости в любое время принимать оперативные меры для усиления антивирусной кампании", - добавил он.

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Премьер-министр призвал пожилых людей сделать бустерный укол вакцины против COVID-19, а подростков - вакцинироваться, заявив, что вакцины являются лучшей защитой от болезни. Он также попросил предприятия, чтобы сотрудники как можно больше работали на дому до конца года.

В последние дни в стране наблюдался рост новых случаев заражения COVID-19 - регистрировалось более 5 тыс. в сутки.

Напомним, в целях противодействия распространению нового штамма COVID-19 от 29 ноября Израиль закрыл границы иностранным гражданам. Детальнее с правилами въезда иностранцев можно ознакомиться на сайте правительства Израиля.

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