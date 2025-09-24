- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 588
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака морских дронов по порту Туапсе: сообщают о взрывах и стрельбе (видео)
В порту Туапсе зафиксированы взрывы и автоматная стрельба из-за атаки морских дронов. Местные власти предупреждают об угрозе безэкипажных катеров.
Порт Туапсе — город в Краснодарском крае Российской Федерации — атаковали морские дроны. Свидетели сообщают о взрывах и стрельбе.
Об этом сообщают местные СМИ.
По сообщениям местных телеграм-каналов, в порту Туапсе зафиксированы взрывы и автоматные очереди. Местные власти предупредили об угрозе использования безэкипажных катеров в зоне порта.
Пока официальная информация от госструктур относительно масштабов атаки и пострадавших отсутствует. Инцидент вызвал повышенное внимание силовых структур и местных жителей, отмечающих, что ситуация остается напряженной.
Напомним, на днях дрон-камикадзе атаковал гостей вечеринки криминального лидера «Короля Джумы». На месте атаки есть погибшие, в том числе дети.
На днях китайское судно несколько раз заходило в оккупированный Крым. Спутники зафиксировали находящееся с 2014 года под санкциями грузовое судно КНР в порту Севастополя.