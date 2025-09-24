Атака морских дронов по порту Туапсе: сообщают о взрывах и стрельбе (видео)

Атака морских дронов в порту Туапсе

Реклама

Порт Туапсе — город в Краснодарском крае Российской Федерации — атаковали морские дроны. Свидетели сообщают о взрывах и стрельбе.

Об этом сообщают местные СМИ.

По сообщениям местных телеграм-каналов, в порту Туапсе зафиксированы взрывы и автоматные очереди. Местные власти предупредили об угрозе использования безэкипажных катеров в зоне порта.

Реклама

Дата публикации 19:30, 24.09.25 Количество просмотров 19 Порт Туапсе атаковали морские дроны: местные сообщают о взрывах и стрельбе

Пока официальная информация от госструктур относительно масштабов атаки и пострадавших отсутствует. Инцидент вызвал повышенное внимание силовых структур и местных жителей, отмечающих, что ситуация остается напряженной.

Напомним, на днях дрон-камикадзе атаковал гостей вечеринки криминального лидера «Короля Джумы». На месте атаки есть погибшие, в том числе дети.

На днях китайское судно несколько раз заходило в оккупированный Крым. Спутники зафиксировали находящееся с 2014 года под санкциями грузовое судно КНР в порту Севастополя.