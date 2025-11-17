ТСН в социальных сетях

Категория
Мир
Атака на Балаклею и наращивание сил США вокруг Венесуэлы: главные новости ночи 17 ноября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 17 ноября 2025 года:

  • Россия нанесла два ракетных удара по центру Балаклеи: есть разрушения и погибшие Читать далее –>

  • Ракетный удар по Балаклее: три человека погибли, количество раненых растет Читать далее –>

  • США начали наращивать силы в Карибском бассейне: авианосец прибыл у берегов Венесуэлы Читать далее –>

  • США готовятся признать венесуэльский "Картель солнц" террористической организацией – Рубио Читать далее –>

  • Украина переживает беспрецедентный жилищный кризис: разрушены или повреждены более 236 тысяч зданий Читать далее –>

