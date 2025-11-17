- Дата публикации
Атака на Балаклею и наращивание сил США вокруг Венесуэлы: главные новости ночи 17 ноября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 17 ноября 2025 года:
Россия нанесла два ракетных удара по центру Балаклеи: есть разрушения и погибшие Читать далее –>
Ракетный удар по Балаклее: три человека погибли, количество раненых растет Читать далее –>
США начали наращивать силы в Карибском бассейне: авианосец прибыл у берегов Венесуэлы Читать далее –>
США готовятся признать венесуэльский "Картель солнц" террористической организацией – Рубио Читать далее –>
Украина переживает беспрецедентный жилищный кризис: разрушены или повреждены более 236 тысяч зданий Читать далее –>