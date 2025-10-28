ТСН в социальных сетях

Мир
500
1 мин

Атака на Белгородскую дамбу: затапливает блиндажи россиян, техника тонет в болоте

Повреждение Белгородской дамбы превратило российскую пехоту в «морскую» и привело к уничтожению логистических путей вражеской армии.

Ирина Лабьяк
Затопление российских блиндажей и техники после атаки на Белгородскую дамбу

После атаки на дамбу Белгородского водохранилища в России вода начала затапливать дороги, которые вражеская армия использовала как логистические пути. Техника российских захватчиков тонет в болоте.

Об этом информируют телеграм-каналы, в частности российские.

Из-за повреждения Белгородской дамбы техника российской армии тонет в болоте в районе города Шебекино и на Волчанском направлении. Логистика оккупантов ухудшилась, затапливает блиндажи.

«Вот так, Наташа, после прорыва Белгородской дамбы мы за сутки из пехоты превратились в „морскую пехоту“. Но нам повезло, а вот на соседней позиции вообще весь блиндаж затопило вместе с аппаратурой», — рассказывает на одном из видео российский военный, которых ходит по залитому водой блиндажу.

По данным местных источников, уровень воды продолжает расти.

Напомним, в ночь на 26 октября беспилотники 1-го отдельного Центра Сил беспилотных систем ВСУ атаковали Белгородскую дамбу, вызвав резкое поднятие воды в реке Северский Донец. Подтоплены блиндажи и позиции российских войск на Волчанском направлении и возле села Графовка. Удар значительно усложнил логистику врага. Местные власти подтвердили подтопление ряда участков в Шебекинском округе и объявили эвакуацию населения.

500
