Атака на бухту в Новороссийске: пропагандисты набросились с критикой на Минобороны РФ – ISW

Пропагандисты раскритиковали Минобороны России за ложь касательно атаки на бухту в Новороссийске.

Пропагандисты-блогеры обвинили Министерство обороны России во лжи касательно атаки морских беспилотников на бухту в Новороссийске (Краснодарский край РФ), произошедшую 4 августа.

В результате атаки был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк". Они заявили, что Россия должна создать полноценную систему мониторинга и перекрыть доступ Украины к Черному морю.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Так блогеры указали на ложь Минобороны РФ о том, что российские силы якобы перехватили все удары беспилотников, вместо того чтобы признать повреждение десантного корабля "Оленегорский горняк".

Кроме того, Министерство раскритиковали и за распространенную ранее ложную информацию о якобы уничтожении украинских заводов по сбору беспилотников и заявили, что российские силы должны перекрыть доступ Украины к Черному морю, чтобы предотвратить атаки морских беспилотников с гражданских кораблей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Это уже смешно! В Новороссийске подвели десантный корабль | Гетман"

Аналитики также отметили, что некоторые российские "блогеры" считают, что у Минобороны России нет последовательной информационной политики, что создает условия для общественного резонанса в российском информационном пространстве после каждой российской военной неудачи.

Напомним, 4 августа в Новороссийске РФ раздались взрывы. Минобороны РФ заявило об "атаке ВСУ" на военно-морскую базу дронами, которые "были уничтожены". Однако, как оказалось, крупный десантный корабль "Оленегорский горняк" был подбит во время ночной атаки морских дронов на Новороссийск. Затопило один из его отсеков, из-за чего судно рухнуло на бок. Его буксировали к берегу двумя кораблями.

Позже появились фото поврежденного десантного корабля "Оленегорский горняк".

Читайте также: