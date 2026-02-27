Атака на энергетику: в Швеции полиция переведена в боевой режим

Полиция Швеции / © Reuters

Правоохранителей Швеции перевели в боевой режим из-за угрозы масштабной атаки на энергетическую систему.

Об этом сообщает TV4.

Речь идет не только о рисках для Швеции, но и для других государств Северной Европы.

В рамках реагирования несколько полицейских подразделений приведены в боевую готовность. В усиленный режим работы также перешло Агентство гражданской обороны Швеции.

Правоохранители установили контроль над стратегическими объектами, в том числе обеспечивающими функционирование энергосистемы. Детали операций не раскрывают из соображений безопасности.

По данным СМИ, информация о возможной атаке поступила от неизвестного. Предполагается, что оно может быть связано с иностранным государством.

«Угрозу воспринимают очень серьезно. Службы действуют на опережение, чтобы свести к минимуму возможные последствия», — отмечается в сообщении.

Источники предполагают, что потенциальная атака может произойти в ближайшее время. В то же время власти не уточняют, идет ли речь о кибератаке или о физическом вмешательстве в работу объектов.

Энергетическая инфраструктура стран Северной Европы считается стратегически важной, поэтому силовые структуры координируют действия по предотвращению возможной дестабилизации.

Шведские власти уверяют, что ситуация находится под контролем и призывает граждан сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что Швеция представила один из крупнейших пакетов военной поддержки для Украины, который направлен прежде всего на укрепление противовоздушной обороны.

Мы ранее информировали, что Швеция предупреждает, что Россия представляет серьезную угрозу национальной и региональной безопасности, и эта опасность может усиливаться.