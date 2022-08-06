Атака на Израиль и прекращение сотрудничества Китая с США: главные новости ночи 6 августа

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 6 августа:
- Территорию Израиля вечером 5 августа атаковали ракетами из сектора Газа. Читать дальше –>
- В Белом доме отреагировали на решение Китая прекратить сотрудничество с США по ряду важных тем, в том числе по изменению климата. Читать дальше –>
- Россияне нанесли удары по Харькову и Никополю, местные власти сообщили о последствиях обстрелов. Читать дальше –>
- Папа Римский Франциск провел встречу со вторым по влиянию лицом Русской православной церкви. Читать дальше –>
- УЕФА решил оштрафовать "Фенербахче" на 50 тысяч евро из-за скандирования болельщиками фамилии президента РФ. Читать дальше –>
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