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Атака на Израиль и прекращение сотрудничества Китая с США: главные новости ночи 6 августа

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Атака на Израиль и прекращение сотрудничества Китая с США: главные новости ночи 6 августа

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 6 августа:

  • Территорию Израиля вечером 5 августа атаковали ракетами из сектора Газа. Читать дальше –>
  • В Белом доме отреагировали на решение Китая прекратить сотрудничество с США по ряду важных тем, в том числе по изменению климата. Читать дальше –>
  • Россияне нанесли удары по Харькову и Никополю, местные власти сообщили о последствиях обстрелов. Читать дальше –>
  • Папа Римский Франциск провел встречу со вторым по влиянию лицом Русской православной церкви. Читать дальше –>
  • УЕФА решил оштрафовать "Фенербахче" на 50 тысяч евро из-за скандирования болельщиками фамилии президента РФ. Читать дальше –>

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