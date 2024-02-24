Атака на металлургический завод в Липецке: куда поцеловали дроны и сможет ли работать предприятие

Предприятие, производящее оружие для атак по Украине, было законной целью для нас.

Ночью 2 февраля БПЛА ударили по важным установкам металлургического комбината в Липецке. В результате атаки производственный процесс будет остановлен.

Об этом сообщают источники ТСН.ua.

Что известно о предприятии

Новолипецкий металлургический комбинат:

является одним из самых больших в РФ

работает на российский ВПК

выполняет большое количество государственных заказов

сырье этого предприятия идет на изготовление российских ракет (в том числе баллистических), артиллерии, беспилотников и ядерного и других видов оружия.

Российская сторона сразу пожаловалась на атаку дронов. После мощных взрывов на меткомбинате начался серьезный пожар и эвакуация персонала. Впоследствии россияне заявили об "успешной работе ПВО".

"БПЛА попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа. Поражение этих объектов приведет к остановке всего производственного процесса металлургического комбината длительное время", – отмечается в сообщении.

Примечательно, что владельцем этого металлургического комбината является приближенный к российскому диктатору Путину олигарх Владимир Лисин. По оценкам Forbes, он входит в тройку самых богатых людей страны-террориста РФ.

Напомним, в российском Липецке на металлургическом комбинате раздались взрывы после атаки БпЛА.

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