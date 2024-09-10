Атака на Москву: что могло подвергнуться поражениям на аэродроме "Жуковский"

Мы все больше приближаемся к Москве.

Сегодня, 10 сентября, беспилотниками был атакован российский аэродром "Жуковский". Это самый мощный испытательно-исследовательский центр России.

Об этом сказал авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап в эфире NV.

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По его словам, в пределах объекта расположены два мощных научно-исследовательских центра:

ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт), в котором только 60 аэродинамических труб для продувки разных моделей на разных скоростях в разных условиях.

Летно-исследовательский институт, где проходит испытание вся авиационная техника, все разрабатываемые самолеты, все двигатели там продуваются, которые затем будут применяться в российской армии или в гражданской или транспортной авиации.

Как подчеркнул эксперт, Жуковское является небольшим городком, в котором около 100 тысяч населения. Но сейчас там находится почти все, что связано с космосом: предприятия "Энергия", "Сатурн", "Молния".

"Этот объект должен быть достаточно сильно защищен средствами ПВО, но все свидетельствует о том, что он серьезно поражен. В то же время нужно дождаться спутниковых снимков", – отметил авиаэксперт.

Кроме того, были поражены объекты энергетической инфраструктуры, подстанции и прочее. Главное – это "звуковое сопровождение" того, что есть в российских пабликах по поводу этих поражений.

"Они неожиданно поняли, что война пришла к ним. Если на Курщине война началась 6 августа, то для москвичей она началась с предыдущей атаки. Они понимают, что война может быть и у них. Начинают понимать, что мы чувствовали, когда началась война", – отметил Криволап.

Напомним, адская ночка в Подмосковье – 144 беспилотника в ночь на 10 сентября прислали пламенный привет нашим соседям. Такие данные называют Z-власти, которые всегда отчитываются об "эффективной работе ПВО". Однако на территории российских аэропортов наблюдали зрелищное "файер-шоу". Мэр Москвы Собянин также "сбивал" беспилотники.

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