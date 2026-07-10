Москва. / © Associated Press

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Ночью в пятницу, 10 июля, Москву атаковали беспилотники. Власти столицы отчитываются о якобы работе сил ПВО.

Что известно об атаке на российскую столицу, читайте в материале ТСН.ua.

После полуночи мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке и «ликвидации» на подлете в столицу шестерых беспилотников. К утру он отчитался, что количество взбитых дронов якобы достигло десяти.

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«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Заметим, за минувшие сутки, по словам московского мэра, были уничтожены восемь беспилотников.

Аэропорт приостановил работу

Среди ночи «Росавиация» заявила, что столичный аэропорт «Домодедово» принимает и отправляет самолеты «по согласованию с соответствующими органами» из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

«Возможны корректировки в расписании рейсов», — говорится в сообщении.

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Напомним, этой ночью «добрые» дроны достали до Таганрога Ростовской области. Беспилотники атаковали сразу несколько объектов топливной инфраструктуры. В частности, пожары произошли на портовом терминале города, специализирующегося на перегрузке нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на морские суда.

Ночью также оказался под атакой Ильский НПЗ в Краснодарском крае. В районе предприятия, по словам очевидцев, была слышна серия взрывов.

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