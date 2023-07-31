Атака на Москву и Таганрог: эксперт указал на интересную деталь, как связаны эти две "бавовны" в РФ

Коваленко уверен, что это не просто стечение событий.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что атака БпЛА на Москву по зданию Москва-Сити и удар по Таганрогу — две связанных между собой "бавовны".

Такое мнение он высказал на своей странице в телеграмм-канале.

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"Вчера (30 июля – ред.) некий дрон протаранил в Москва-Сити здание, где размещаются офисы ряда министерств, среди которых Министерство промышленности и торговли. Данное министерство, с, на первый взгляд, достаточно мирным названием, на самом деле ведут не гражданские проекты, среди которых ударно-разведывательный БПЛА "Форпост-РУ", а буквально вечером того же дня в Таганроге терпит крушение один из этих БПЛА "Форпост-РУ", — написал он.

Коваленко уверен, что это не просто стечение событий.

"Не знаю, какие выводы можно сделать из этого совпадения, возможно у вас есть какие-то мнения, но согласитесь, атака на офис кампании, которая обеспечивает развитие проекта БПЛА, который в тот же вечер терпит крушение... Это какая должна быть вероятность, что эти два события состоятся в одни и те же сутки?", — подчеркнул он.

Атака беспилотников на Москву и Таганрог

Утром 30 июля Москва была снова атакована беспилотниками. В Министерстве обороны России в соцсетях. В минобороны РФ заявили, что якобы один "украинский БПЛА" уничтожен в воздухе "средствами ПВО" над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два беспилотника потеряли управление и потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.

В тот вечер вечером появилась информация о падении беспилотников на хуторе Дарагановка вблизи Таганрога Ростовской области. В Сети опубликовали фото с места падения беспилотника. На кадрах видно, что на месте инцидента возник пожар.

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