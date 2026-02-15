Атака на Москву: Собянин заявил о налете почти 20 беспилотников (видео)

Украинские беспилотники / © ТСН.ua

В ночь на воскресенье, 15 февраля, российскую столицу и Подмосковье атаковали беспилотники. Местные власти отчитываются о работе ПВО, в то время как в сети появляются видео с пролетами дронов и звуками взрывов.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на заявление мэра Москвы Сергея Собянина и Telegram-канал ASTRA.

Что известно об атаке

По словам московского главы, силы противовоздушной обороны якобы сбили 18 беспилотных летательных аппаратов, двигавшихся в сторону российской столицы. Собянин утверждает, что разрушений и пострадавших на местах падения обломков якобы нет, однако экстренные службы продолжают работу.

Ситуация в области

Кроме самой Москвы, под ударом оказалась и Московская область. Российские паблики и Telegram канал ASTRA публикуют многочисленные кадры от очевидцев. На видео зафиксировано характерное жужжание двигателей БПЛА и вспышки в небе. Жители нескольких районов Подмосковья жалуются на мощные взрывы и дрожь окон.

Пока официальной информации о конкретных объектах, которые могли быть целями атаки, нет. В московских аэропортах традиционно вводили план «Ковер» с задержкой рейсов.

Напомним, атаки беспилотников на Москву и объекты военно-промышленного комплекса РФ стали регулярными на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Украинская сторона обычно не комментирует официально причастность к ударам по территории РФ, однако отмечает, что удары по законным военным целям оккупанта будут продолжаться.