Атака на Москву в 4 утра: все, что известно о "бавовне" в столице РФ (видео, фото)

В Министерстве обороны страны-агрессора России заявили об атаке на Москву и традиционно обвинили в этом Украину.

В 4 часа утра понедельника, 24 июля, жителей Москвы разбудили громкие взрывы, они раздавались в разных районах города. Пропагандисты заявили об атаке беспилотников.

Кого обвиняет Россия в атаке, какие последствия и где были слышны взрывы – читайте на ТСН.ua.

Где раздавалась "бавовна"

Утром 24 июля мониторинговые каналы сообщили о ряде взрывов в Москве и Московской области. Кремлевские пропагандисты сразу начали писать, что "ВСУ снова пытаются атаковать город".

О громких звуках сообщали жители центра и юга столицы. По их словам, примерно в 4 утра раздался первый взрыв, затем поднялся дым.

Пропагандистское "издание" со ссылкой на экстренные службы сообщило, что обломки беспилотника якобы обнаружены на Комсомольском проспекте в Москве. Еще один беспилотник попал в высотку бизнес-центра по улице Лихачева в столице России. В центре Москвы около места падения беспилотников перекрыто движение. Жители столицы жалуются, что они не спали с 4 часов.

Также по информации российских тг-каналов, было попадание в военную казарму.

Взрывы в центре Москвы в 4 утра

Последствия "бавовны" в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в 04:51 подтвердил налет дронов на столицу России. Он заявил о попадании беспилотников по двум нежилым зданиям. Одно из них — бизнес-центр на Лихачева, от взрыва вылетели стекла на верхних этажах. Второй удар пришелся на здание возле Министерства обороны.

"Сегодня (24 июля — ред.) около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте", — написал он.

Пропагандисты пишут, что проезд по Комсомольскому проспекту пока частично перекрыт, в жилой многоэтажке выбило стекла.

Атака на Москву сегодня, 24 июля / Фото: соцсети

Атака на Москву сегодня, 24 июля / Фото: соцсети

Атака на Москву сегодня, 24 июля / Фото: соцсети

Кого обвиняет Россия

В Министерстве обороны страны-агрессора России заявили об атаке на Москву. Там традиционно обвинили в этом Украину. Атаку в России назвали "террористической".

"Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", — сказано в сообщении.

В оборонном ведомстве утверждают, что якобы из-за атаки по столице России пострадавших и серьезных разрушений нет.

В МИД РФ назвали атаку беспилотников на Москву "актом международного терроризма". Об этом заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Реакция Украины

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров предупредил россиян, что "этого будет больше". Следует добавить, по состоянию на 08:50 Украина официально не комментировала "бавовну" в Москве.

"Сегодня ночью беспилотники атаковали столицу орков и Крым. РЭБ и ПВО все меньше способны защищать небо оккупантов. Чтобы там ни происходило, но этого будет больше", — говорится в его сообщении.

Ранее стало известно, что в ночь на 24 июля Москву атаковали беспилотники. В Минобороны РФ заявили о причастности Украины к атаке.

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