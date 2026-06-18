Атака на Москву 18 июня.

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В четверг, 18 июня, украинские беспилотники массированно атаковали Москву. Целое утро в городе раздавались взрывы, произошли попадания по НПЗ, что привело к масштабным пожарам и сильному задымлению. На фоне этого в РФ вызывающе призвали «начать воевать всерьез».

Об этом нагло заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в комментариях росСМИ.

Рой дронов над Москвой спровоцировал у чиновника нервную реакцию. Чиновник Госдумы заявил, мол, знает выход и он «лишь один». Он истерически пригрозил бомбардировками по логистике, мостам, тоннелям и железной дороге.

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Журавлев низменно высказался, что уже нужно «воевать всерьез» и даже провести «широкомасштабную операцию». Очевидно, он забыл о несбывшихся мечтах «фюрера» Владимира Путина о «взятии Киева за три дня» еще в начале войны, потому что заявлений о необходимости «освобождения» столицы.

Напомним, 18 июня российскую столицу Москву атаковали беспилотники. Утренний налет был одним из самых больших. В то же время в Минобороны страны-агрессорки рассмешили количеством сбитых дронов и ракет. Там отчитываются, что за сутки ПВО сбило аж 992 БпЛА, а еще ракеты и авиабомбы.

Тем временем россиян атака испугала и они как никогда жались на «прилеты» по Москве. Одна из жительниц выложила в Сеть видео, где она в истерике плачет из-за упавших на территории двора многоэтажки «обломков». Она не подбирала слова, когда вслух размышляла о том, «когда это закончится».

Дата публикации 10:48, 18.06.26 Количество просмотров 33 В Москве разразился ад! Дроны принесли армагеддон в российскую столицу

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