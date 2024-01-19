Атака на нефтебазу и пороховой завод в РФ: в ГУР рассказали о последствиях для врага

Атака беспилотников на нефтебазу в Клинцах под Брянском и пороховой завод под Тамбовом нанесла ущерб российским оккупантам. В частности, это усложнило им логистику. Кроме того, изменяются графики снабжения.

Об этом во время телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Хороший грохот, хороший хлопок. Регулярно такие события случаются на военных объектах на территории государства-агрессорки. Понятно, что когда речь идет о нефтебазе, которая задействована в поставках горюче-смазочных материалов и не только, — это усложняет логистику для оккупантов, срывает графики поставок, графики обеспечения. Соответственно дает дополнительные возможности, запас времени и увеличивает пространство для маневра для наших защитников", — подчеркнул представитель разведки.

Кроме того, Юсов прокомментировал заявления россиян, что украинские БПЛА могут пролетать на расстоянии до 900 км. Он подчеркнул, что не может это ни подтвердить, ни опровергнуть.

"Украинские беспилотники могут преодолевать и не такие расстояния. Если говорить о реакции в российском обществе, то все вопросы к Путину, Шойгу, Герасимову, к тем, которые продолжают геноцидную войну против Украины", — добавил представитель ГУР.

Напомним, в ночь на 19 января БпЛА атаковал нефтебазу в Брянской области. Пострадавших нет, Впрочем, возник пожар. Произошла вспышка резервуаров в обрушении.

Также сообщается о том, что дроны атаковали пороховой завод под Тамбовом. Последствия атаки по пороховому предприятию уточняются.

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