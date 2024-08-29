Атака на нефтебазу в Ростовской области показали новые спутниковые снимки пожара

Спутниковые снимки показывают распространение огня на территории нефтебазы "Росрезерва" рядом с хутором Астахов в Ростовской области. Новый снимок, сделанный 28 августа, но через несколько часов после предыдущего позволяет увидеть, что еще в среду огонь распространился на третий резервуар с топливом.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Пожар на нефтебазе РФ / Фото: Радио Свобода

Отмечается, что данные NASA FIRMS, которые отслеживают пожары на поверхности Земли, свидетельствуют, что в четверг 29 августа нефтебаза продолжает гореть.

"Местные телеграммы пишут, что пожарным не хватает для тушения специальных аппаратов, которые подают пену для нейтрализации горящего горючего", — пишут в медиа.

Ранее стало известно, что в Ростовской области России горит нефтебаза "Атлас". Она снабжала горючее русской армии.

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