Атака на нефтеперерабатывающую отрасль России: удары украинских дронов могут повлечь за собой кризис — эксперт

Уже сейчас в РФ фиксируют определенное подорожание горючего на рынке и его дефицит,

Две трети российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) расположены в европейской части РФ, то есть в пределах досягаемости БПЛА украинских спецслужб. Успешные атаки дронов могут уже через несколько месяцев вызвать дефицит горючего и его подорожание в государстве-агрессоре.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии "24 каналу".

Эксперт отметил, что уже сейчас в России фиксируют определенное подорожание горючего на рынке и его дефицит, но настоящий кризис еще впереди.

"Если будет сохраняться уже существующая тенденция, такая чистота и масштаб ударов, то в принципе нужно несколько месяцев для того, чтобы уничтожить или существенно повредить [российские НПЗ], нанести чрезвычайно весомый ущерб российской нефтяной отрасли", — подчеркнул аналитик.

По его словам, в условиях выведения из строя российских НПЗ цены на топливо будут расти, экспорт будет приостановлен, так что доходы из самой прибыльной российской отрасли начнут падать.

“Соответственно поступления в российский бюджет, которые используются на войну, значительно уменьшатся. Но для этого нужно время”, — подчеркнул Мусиенко.

Напомним, в ночь на 17 марта СБУ совместно с ССО и Силами беспилотных систем ВСУ отработали дронами по еще одному НПЗ России – в Славянске-на-Кубани. Ранее в Службе безопасности Украины назвали результативной атаку дронов на три нефтеперерабатывающих завода "Роснефти", которая состоялась в ночь на 16 марта.

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