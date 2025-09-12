Атака на нефтяной порт в России: поражены два причала и танкер (фото)

Нефтяной порт Приморск в Ленинградской области РФ / © из соцсетей

После атаки украинских беспилотников в нефтеналивном порту Приморск в Ленинградской области РФ повреждены два причала и нефтяной танкер. Местные жители обнаружили маслянистые пятна на берегу Финского залива.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на свидетельства очевидцев и собственные источники в российском МЧС.

По данным источников, около 4 утра 12 сентября один беспилотник упал на площадку возле причала №8, где пришвартовали танкер «Фосфор» под флагом Гонконга, который грузил дизельное топливо. Возник пожар, грузовые операции были остановлены.

Еще один БПЛА упал возле причала №2, где стоял танкер «Кайюн» под флагом Сьерра-Леоне. Возник пожар и сильное задымление, сотрудников терминала эвакуировали.

Другой дрон поразил нефтяной танкер «Кусто» под флагом Сьерра-Леоне. На танкере начался пожар, экипаж из 28 человек был эвакуирован, пострадавших нет.

Еще один беспилотник повредил оборудование для учета и перекачки нефти в причальной зоне №1, где возник пожар, а также емкость для хранения нефти на нефтебазе №1. Возгорания в резервуаре не произошло.

Обломок украинского беспилотника / © из соцсетей

Как сообщили источники, все технологические операции в порту были остановлены. Жертв и пострадавших в результате атаки якобы нет.

Местные жители сообщают, что после атаки на пляже в поселке Карасевка на берегу Финского залива появились следы разлива нефти.

Последствия разлива нефтепродуктов на берегу возле порта / © из соцсетей

Последствия разлива нефтепродуктов на берегу возле порта / © из соцсетей

Региональные власти пытаются приуменьшить размер нанесенного ущерба этому важному объекту нефтяной промышленности государства-агрессора.

В частности, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что пожар был быстро потушен, а угрозы разлива нефтепродуктов якобы нет.

Напомним, ранее источники в СБУ подтвердили, что дроны поразили крупнейший российский нефтеналивной порт «Приморск», расположенный в Финском заливе Балтийского моря. Государство-агрессор вынуждено прекратить экспорт нефти через этот терминал, ежедневно теряя 41 млн долларов прибыли.