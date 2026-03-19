Атака на "Невинномысский Азот": дроны поразили стратегический химзавод ВПК России

Дроны-камикадзе в ночь на 19 марта атаковали один из крупнейших химкомбинатов России «Невинномысский Азот», что в Ставропольском крае. Спутники зафиксировали несколько очагов возгорания на объекте, производящем сырье для взрывчатки.

Об этом сообщили телеграм-каналы.

Атака на Ставропольский край

Ночью Ставропольский край РФ подвергся массированной атаке дронов-камикадзе. Одной из главных целей стало химическое предприятие «Невинномысский Азот». В промышленной зоне прозвучала серия мощных взрывов.

Воздушную тревогу в регионе объявили около двух часов ночи, и уже вскоре в Невинномысске зафиксировали первые взрывы. Местные жители сообщали, что в течение ночи слышали десятки громких детонаций в небе над городом.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что атаку якобы удалось отбить, добавив, что «повреждений важной инфраструктуры нет».

В то же время местные власти сообщили о повреждении фасадов и окон в нескольких зданиях Невинномысска. На местах падения обломков беспилотников работают экстренные службы.

В Министерстве обороны РФ подтвердили факт ночной атаки, заявив, что над регионом якобы было сбито 28 беспилотников.

По данным платформы FIRMS, которая отслеживает пожары с помощью спутников почти в реальном времени, на территории завода «Невинномысский Азот» зафиксировано по меньшей мере четыре очага возгорания.

Что производит «Невинномысский Азот»?

«Невинномысский Азот» является одним из крупнейших химических комбинатов России. Формально он специализируется на производстве удобрений, однако одновременно играет важную роль в военно-промышленном комплексе.

Предприятие фактически функционирует как ключевой химический центр, обеспечивающий сырьем производство взрывчатых веществ и ракетного топлива. Ежегодно здесь изготавливают более 1 млн т аммиака и около 1,4 млн т аммиачной селитры — основных компонентов для артиллерийских боеприпасов и авиабомб.

Кроме этого, завод производит меланин, уксусную кислоту, метанол и калийную селитру. По информации Центра противодействия дезинформации Украины, эти вещества двойного назначения применяются в создании фугасных и реактивных зарядов, боеприпасов для гранатометов, а также взрывчатых веществ типа гексогена и октогена.

Также предприятие поставляет компоненты для машиностроительного завода «Искра», который занимается разработкой и производством твердотопливных ракетных двигателей для стратегических и тактических ракетных систем.

Напомним, в ночь на 17 марта дроны атаковали 123-й авиаремонтный завод в Старой Руссе Новгородской области РФ. Сообщалось о попадании в первый цех предприятия, где обслуживают военную авиацию оккупантов. По данным мониторинговых каналов, под ударом могли оказаться редкие самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые находились на территории завода.

18 марта Генштаб ВСУ официально подтвердил успешный удар Сил обороны по авиазаводу «Авиастар» в Ульяновской области РФ. Поражены климатическое укрытие и стоянки самолетов, из-за чего ряд бортов получили повреждения. Это предприятие является критическим для врага, поскольку производит самолеты Ил-76МД-90А, Ил-78М-90А и обслуживает «Русланы».