Атака на Одесщину: жители Румынии заявили, что российские дроны летели через их территорию — СМИ

В министерстве обороны Румынии утверждают, что для них угрозы нет.

Российские дроны во время атаки порта в Измаиле в ночь на 2 августа залетали на территорию Румынии: местные жители говорят, что слышали их звуки и видели падение одного из них. Румынское министерство обороны это опровергает, но планирует усилить контроль на границе.

Об этом пишет Digi24.

Тудор Чернега, мэр коммуны Цеталкей в Тульче, Румыния, заявил, что местные жители видели, как российские беспилотники пролетали над их домами, а один из них упал в лесу. По словам мэра, были начаты поиски, но обломки беспилотника не были найдены.

"Несколько местных жителей подтверждают, что беспилотники пролетели по прямой линии над домами в Кеаталкьой. Страх очень велик. Ни один разбитый беспилотник не был найден. Есть свидетельства некоторых местных жителей, моряков, о том, что в лесу разбился дрон. ничего не нашли. Когда пошел слух о том, что над нашей территорией пролетел беспилотник, началась паника, потому что точность у них не очень велика", — сказал мэр.

Министерство обороны отреагировало в понедельник после российской атаки вблизи румынской границы. По словам министерства, "на данный момент нет прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии".

Атака дронами в ночь на 2 августа

Российская террористическая армия в ночь на 2 августа атаковала Украину иранскими дронами "шахед". Оккупанты запустили по нашему государству 37 ударных беспилотников, из которых 23 удалось сбить.

В ОК "Пивдень" пояснили, что российские оккупанты переключились с атак по портам Великой Одессы на атаки по дунайским портам Одесской области, потому что выискивают новую тактику для нанесения как можно большего ущерба Украине.

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