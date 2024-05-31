Атака на порт Кавказ в РФ: пожар на нефтебазе виден со спутников (фото, видео)

На нефтебазе сгорели три железнодорожных цистерны с мазутом.
В Краснодарском крае России заявили об атаке беспилотниками в ночь на 31 мая. Дроны попали по нефтебазе в порту Кавказ, что в Темрюкском районе.
Об этом сообщили местные власти и телеграм-каналы.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ночью сразу в нескольких муниципалитетах была отбита массированная атака беспилотников. В то же время в Минобороны России утверждают, что средства ПВО уничтожили и перехватили над Краснодарским краем пять противокорабельных ракет "Нептун" и 29 беспилотников.
Однако, по-видимому, были и попадания. Так, в Темрюкском районе в результате атаки загорелась нефтебаза в порту Кавказ. Там были повреждены и вспыхнули три цистерны с нефтепродуктами. Также пострадали несколько работников: им оказали медицинскую помощь и жизни всех ничего не угрожает. Остальные работники были эвакуированы.
Впоследствии паблики сообщили, что пожар на нефтебазе был ликвидирован. Сгорели три железнодорожных цистерны с мазутом.
Как сообщила мониторинговая группа телеграм-канала "Крымский ветер", пожар в порту Кавказ был виден со спутников.
В паблике выложили изображение, где стрелкой показан костер от пожара на нефтебазе, определяемый спутником.
Впоследствии мониторинговая группа уточнила данные по пожару в порту. Оказалось, что очагов возгорания было два, второй – за пределами нефтебазы. Возможно, это была вспышка на территории от обломков.
Напомним, в ночь на 31 мая в оккупированном Крыму в районе Керчи были слышны взрывы. Позже в местных чатах сообщили, что горит порт Кавказ в Краснодарском крае РФ.
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