Атака на посольство США и выступление Мелании Трамп на Совбезе ООН: главные новости ночи 3 марта 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Трамп следит за атакой на Иран

Трамп следит за атакой на Иран / © White House

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 3 марта 2026 года:

  • В иранском "шахеде", попавшем в британскую авиабазу на Кипре, обнаружили российскую радиоэлектронную CRPA-антенну "Комета" Читать далее –>

  • Мелания Трамп в Совбезе ООН назвала образование и ИИ "ключом к миру" Читать далее –>

  • "Мы еще с ностальгией вспомним 2025 год": Берлинская предупредила о тысячах автономных дронов над Украиной Читать далее –>

  • В Саудовской Аравии атаковали посольство США: раздались взрывы, вспыхнул пожар Читать далее –>

  • Трамп пригрозил жестким ответом на атаку посольства США в Саудовской Аравии Читать далее –>

