Атака на посольство США и выступление Мелании Трамп на Совбезе ООН: главные новости ночи 3 марта 2026 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 3 марта 2026 года:
В иранском "шахеде", попавшем в британскую авиабазу на Кипре, обнаружили российскую радиоэлектронную CRPA-антенну "Комета"
Мелания Трамп в Совбезе ООН назвала образование и ИИ "ключом к миру"
"Мы еще с ностальгией вспомним 2025 год": Берлинская предупредила о тысячах автономных дронов над Украиной
В Саудовской Аравии атаковали посольство США: раздались взрывы, вспыхнул пожар
Трамп пригрозил жестким ответом на атаку посольства США в Саудовской Аравии