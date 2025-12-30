"Атака" на резиденцию Путина: в ISW опровергли заявления Лаврова

Владимир Путин / © Getty Images

Громкие заявления российского руководства о якобы покушении на диктатора Владимира Путина оказались очередным элементом информационной войны. Аналитики проанализировали ситуацию вокруг сообщений об «атаке» на резиденцию главы Кремля на Валдае и пришли к выводу, что доказательств такого удара просто нет.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW обращают внимание на то, что любая реальная атака украинских дронов на территории России мгновенно попадает в социальные сети. Обычно в открытом доступе появляются видео с геолокацией, кадры работы ПВО, фото пожаров или дыма.

«В случае с якобы ударом вблизи резиденции Путина ISW не зафиксировал ни одного такого видео или сообщений, подтверждающих заявление Лаврова», — подчеркивают эксперты.

Также отсутствуют комментарии местных чиновников или сообщения в региональных медиа о повреждениях, нетипичных для реальных инцидентов. Российское оппозиционное издание Sota опросил жителей Валдая — никто из них не слышал работы противовоздушной обороны в ту ночь.

Еще одним доказательством фейковости заявления является неразбериха в свидетельствах самих россиян. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об атаке 89 (по другим данным 91) беспилотников на резиденцию.

В то же время официальное сведение Министерства обороны РФ сообщало лишь о 47 сбитых дронов в ночь с 28 на 29 декабря над разными регионами. Причем ни один из них, согласно отчету военных, не был сбит над Новгородской областью, где расположен Валдай.

«Заявления Лаврова не согласовываются с сообщениями Минобороны РФ, что подрывает достоверность утверждения», — подчеркнули в ISW.

Почему атака «технически невозможна»

Эксперты также сомневаются в технической возможности незаметного прорыва такого количества дронов в один из наиболее охраняемых объектов в России. С 2022 года по август 2025 года Россия существенно усилила оборону Валдая, увеличив количество систем ПВО с двух до двенадцати единиц.

Аналитики предполагают, что успешный удар мог бы произойти лишь из-за «чуда» или «целенаправленного попустительства военного командования», что выглядит маловероятным.

Президент Украины Владимир Зеленский мгновенно отреагировал на обвинения Москвы, назвав их «очередной ложью РФ». По его мнению, Лавров придумал «удар по Путину» в конкретных целях — оправдать грядущие террористические атаки на украинские города.

Зеленский подчеркнул, что Россия может готовить массированные удары по Киеву, прикрываясь вымышленной местью, и призвал западных партнеров усилить давление на Москву, чтобы заставить ее прекратить войну, а не искать поводов для эскалации.

Напомним, в США раскритиковали президента Дональда Трампа за реакцию на заявления России о якобы атаке украинских дронов на резиденцию Владимира Путина. Член Палаты представителей Конгресса США Дон Бэкон призвал Трампа и его команду проверять факты перед тем, как делать публичные выводы, отметив, что Кремль неоднократно распространял ложную информацию. В то же время сам Трамп признал, что нет подтвержденных доказательств такой атаки и допускает, что ее могло не быть.