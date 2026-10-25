Атака на Россию 25 октября

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В течение этой ночи Силы обороны Украины провели серию результативных атак по объектам в разных уголках России. По информации мониторинговых каналов, взрывы раздавались в Белгороде, а также в глубоком тылу РФ — в Омске и Пермском крае.

Атака на Россию 25 октября: куда прилетело

Основной удар в Белгороде пришелся на местный торгово-развлекательный центр «Мега-Гринн». Это масштабный комплекс площадью около 163 тысячи квадратных метров, где расположены более 200 магазинов, супермаркет, рестораны, кинотеатр и многочисленные развлекательные зоны. В результате массированной атаки БпЛА, которая длится в регионе, в центре города вспыхнул пожар.

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Атака на ТРЦ произошла ночью, так что внутри не было посетителей, в отличие от действий россиян, которые атакуют общественные места днем или вечером, чтобы нанести как можно больше жертв. Выбранное время для атаки на российский ТРЦ позволило избежать гибели или ранения мирных людей.

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Кроме того, от последствий работы российской ПВО известно о разрушении жилой застройки.

В то же время украинские беспилотники все чаще добираются до целей в глубоком тылу государства-агрессора, преодолевая расстояние в 3 000 километров и более. В частности, под ударом оказался Омск, где горит один из крупнейших химических заводов РФ.

Очевидцы зафиксировали интересную деталь — дрон попал в высоковольтную опору ЛЭП. Пока неизвестно, является ли это случайностью ВСУ или спланированной операцией.

Громко было и на территории Пермского края. Там под прицелом оказалось химико-металлургическое предприятие «АВИСМА» в Березниках. Это критически важный объект для оборонки России, ведь его титановые сплавы активно используются в производстве российских военных самолетов, авиационных двигателей, а также ракетной и космической техники.

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Атаки на РФ: последние новости

Напомним, 23 октября в России произошли удары по стратегическим объектам в Нижегородской области и Пермском крае. В направлении Москвы, по словам мэра Собянина, летело 155 беспилотников.

Под прицел попал дата-центр налоговой службы в городе Городец — один из двух ключевых объектов, где хранятся данные государственных реестров и основные налоговые базы.

Кроме того, под удар попал крупный химический производственный комплекс «Азот» АО «ОХК Уралхим» в Березниках Пермского края площадью около 140 гектаров, в котором есть около 90 производственных корпусов.

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