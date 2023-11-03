Атака на Севастополь: что с кораблями "Минск" и "Ростов-на-Дону" (спутниковые фото)

Показали спутниковые фото, свидетельствующие о состоянии кораблей после атаки на Севастополь.

По состоянию на 31 октября россияне разобрали большой десантный корабль "Минск". Подводное судно "Ростов-на-Дону" продолжает оставаться в сухом доке.

Соответствующие спутниковые снимки на своей странице в X (Twitter) выложил OSINT-аналитик MT Anderson.

Спутниковые снимки Севастополя/MT Anderson

Спутниковые снимки Севастополя/MT Anderson

"Посмотрите на сухие доки вокруг Севастополя в сверхвысоком разрешении. Разобранный "Минск" (127) покинул сухой док и пришвартован к северу от него. Ростов-на-Дону (KILO) все еще в сухом доке", – написал он.

Кратко об атаке на Севастополь

Ночью 13 сентября во временно оккупированном Крыму раздались громкие взрывы. Атаки подвергся судоремонтному заводу в Севастополе.

Представитель украинского Главного управления разведки Андрей Юсов подтвердил повреждение двух судов во время ночной атаки: дизель-электрической подводной лодки "Ростов-на-Дону" и большого десантного корабля "Минск".

"Скорее всего, большой десантный корабль стал уже не таким большим, и вряд ли будет кораблем. Восстановление этих судов нуждается в дополнительных производственных мощностях. В частности, которыми и кичился тот самый судоремонтный завод. Но сейчас он больше похож на пепелище", – подчеркнула пресс-служба. ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Читайте также: